Volkswagen-Aktie etwas stärker: Konzern plant wohl neues Sparprogramm

16.02.26 13:24 Uhr
Volkswagen plant einem Magazinbericht zufolge ein neues Sparprogramm, mit dem die Kosten bis Ende 2028 um 20 Prozent gesenkt werden sollen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
102,30 EUR -1,30 EUR -1,25%
Auch Werksschließungen könnten auf den Tisch kommen, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf Informationen aus dem Unternehmen. Anderenfalls sei die Rendite angesichts der Flaute in China, der amerikanischen Zollpolitik und des schwierigen Wettbewerbsumfelds nicht auf ein zukunftsfähiges Niveau zu bringen. CEO Oliver Blume und Finanzchef Arno Antlitz hätten die Pläne im Januar den 120 obersten Führungskräften präsentiert.

Das Unternehmen wollte sich zu dem Bericht konkret nicht äußern. Auf der Jahrespressekonferenz am 10. März werde CEO Blume einen Zwischenstand zu den Einsparungen kommunizieren.

VW hat vor drei Jahren in allen Marken und Gesellschaften mit einem sogenannten operativen Zukunftsprogramm begonnen. Seitdem wurden Einsparungen in zweistelliger Milliarden-Euro-Höhe erreicht. Damit habe der Konzern "geopolitische Gegenläufer" abfedern können und bleibe auf Kurs, so das Unternehmen am Montag.

Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,19 Prozent fester bei 103,30 Euro.

DOW JONES

