McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von McDonalds gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von McDonalds legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,2 Prozent auf 308,68 USD.

Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 308,68 USD. In der Spitze legte die McDonalds-Aktie bis auf 308,95 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 300,00 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 199.122 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,32 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,71 Prozent. Am 17.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 276,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,17 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 332,00 USD.

McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,13 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 6,84 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,87 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte McDonalds am 04.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds im Jahr 2025 12,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

