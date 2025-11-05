DAX24.040 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.478 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1486 ±-0,0%Öl64,10 -0,4%Gold3.977 +1,2%
ANALYSE-FLASH: RBC belässt McDonald's nach Zahlen auf 'Sector Perform'

05.11.25 16:04 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's (McDonalds) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Während Umsatz und operatives Ergebnis im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, habe das Ergebnis je Aktie wegen höherer Steuer- und Zinsaufwendungen die Erwartungen verfehlt, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass der Umsatz auf gleicher Fläche beim Konkurrenten Burger King höher ausgefallen sei./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:02 / EST

