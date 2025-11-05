ANALYSE-FLASH: RBC belässt McDonald's nach Zahlen auf 'Sector Perform'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's (McDonalds) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Während Umsatz und operatives Ergebnis im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, habe das Ergebnis je Aktie wegen höherer Steuer- und Zinsaufwendungen die Erwartungen verfehlt, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass der Umsatz auf gleicher Fläche beim Konkurrenten Burger King höher ausgefallen sei./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:02 / EST
Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonalds
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonalds
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu McDonald's Corp.
Analysen zu McDonald's Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:41
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.2025
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|28.07.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:41
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.2025
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2024
|McDonalds Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.2024
|McDonalds Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2024
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.07.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.04.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.01.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.10.2015
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonald's Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen