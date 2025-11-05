DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,33 +4,0%Nas23.627 +1,2%Bitcoin90.826 +2,6%Euro1,1480 -0,1%Öl63,58 -1,2%Gold3.981 +1,2%
ROUNDUP: McDonald's steigert Umsatz und Gewinn - Aktie legt zu

05.11.25 18:55 Uhr
CHICAGO (dpa-AFX) - Der Fastfood-Konzern McDonald's (McDonalds) hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und mehr verdient. Die Burger-Kette profitierte dabei davon, dass die Kunden in den USA mehr Geld bei ihren Besuchen ausgaben. Die Aktie gehörte am Mittwoch im frühen US-Handel mit einem Anstieg von etwas mehr als zwei Prozent zu den stärksten Titeln im Dow Jones. Mit einem Plus von knapp sechs Prozent seit Ende 2024 hinkt das Papier von McDonald's dem Index hinterher.

Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um drei Prozent auf knapp 7,1 Milliarden US-Dollar (rund 6,2 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Chicago mitteilte. Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

Auf vergleichbarer Basis lag das Umsatzwachstum bei 3,6 Prozent - angetrieben vom ausländischen Geschäft vor allem in Deutschland und Australien. Aber auch in den USA griffen mehr Verbraucher wieder zu Burger, Pommes Frites & Co. Hier lag das vergleichbare Wachstum bei 2,4 Prozent. Zurückzuführen sei dies vor allem durch höhere Ausgaben der Kunden, so der Konzern laut Mitteilung.

Das operative Ergebnis verbesserte sich um fünf Prozent auf knapp 3,4 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen rund 2,28 Milliarden Dollar nach 2,26 Milliarden im Jahr zuvor. Hier hatten Analysten etwas mehr erwartet.

McDonald's hat im Berichtzeitraum versucht, mit neuen Angeboten und Werbeaktionen Kunden in die Restaurants zu locken. Dazu gehörten Preissenkungen bei bestimmten Menüs und Angebote wie "buy one, add one for $1"./err/mne/stk

