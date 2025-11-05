McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds reagiert am Mittwochabend positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von McDonalds. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 306,78 USD zu.

Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 306,78 USD. Den Tageshöchststand markierte die McDonalds-Aktie bei 310,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 300,00 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 563.075 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 326,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 6,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 276,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2024 mit 6,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,17 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

Am 06.08.2025 lud McDonalds zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 6,84 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,87 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem McDonalds-Gewinn in Höhe von 12,26 USD je Aktie aus.

