McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds verteuert sich am Freitagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von McDonalds. Das Papier von McDonalds konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 300,96 USD.

Um 15:53 Uhr wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 300,96 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die McDonalds-Aktie bis auf 302,37 USD. Mit einem Wert von 300,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 84.402 McDonalds-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 326,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 276,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 8,11 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,17 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 332,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 05.11.2025. Es stand ein EPS von 3,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei McDonalds noch ein Gewinn pro Aktie von 3,13 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,08 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte McDonalds einen Umsatz von 6,87 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,15 USD je McDonalds-Aktie.

