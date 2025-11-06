DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.192 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,39 -0,3%Gold3.987 +0,2%
Aktienkurs im Fokus

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Donnerstagabend mit Verlusten

06.11.25 20:23 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Donnerstagabend mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 300,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
263,60 EUR -3,20 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von McDonalds gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 300,23 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die McDonalds-Aktie bis auf 300,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 304,26 USD. Zuletzt wechselten 269.809 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 326,32 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.01.2025 (276,56 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 8,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,17 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 332,00 USD je McDonalds-Aktie an.

McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,13 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat McDonalds im vergangenen Quartal 6,84 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte McDonalds 6,87 Mrd. USD umsetzen können.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,17 USD je McDonalds-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

