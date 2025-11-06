McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Donnerstagnachmittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von McDonalds gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 303,30 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die McDonalds-Aktie in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 303,30 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die McDonalds-Aktie bisher bei 303,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 304,26 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 67.247 Stück.

Bei 326,32 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 7,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 17.01.2025 Kursverluste bis auf 276,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 9,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,17 USD, nach 6,78 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,13 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,84 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

McDonalds wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 12,17 USD im Jahr 2025 aus.

