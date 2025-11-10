McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds tendiert am Abend tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 297,49 USD ab.

Das Papier von McDonalds befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 297,49 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die McDonalds-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 296,17 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 299,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 264.047 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 326,32 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 332,00 USD.

Am 05.11.2025 legte McDonalds die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 3,18 USD gegenüber 3,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat McDonalds im vergangenen Quartal 7,08 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte McDonalds 6,87 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte McDonalds am 04.02.2026 vorlegen.

Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,14 USD je Aktie.

