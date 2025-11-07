McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds zeigt sich am Abend gestärkt

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von McDonalds. Zuletzt stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 299,64 USD.

Im New York-Handel gewannen die McDonalds-Papiere um 20:07 Uhr 0,4 Prozent. Die McDonalds-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 302,53 USD aus. Bei 300,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 253.899 McDonalds-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 326,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,90 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,17 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 332,00 USD.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,13 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7,08 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6,87 Mrd. USD umgesetzt.

Die McDonalds-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,15 USD je Aktie.

