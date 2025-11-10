McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Montagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von McDonalds gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die McDonalds-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 298,56 USD ab.

Die McDonalds-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 298,56 USD. Zwischenzeitlich weitete die McDonalds-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 297,60 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 299,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 92.841 McDonalds-Aktien.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 326,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 276,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2025). Mit einem Kursverlust von 7,37 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,17 USD. Das durchschnittliche Kursziel der McDonalds-Aktie wird bei 332,00 USD angegeben.

Am 05.11.2025 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,13 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 7,08 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte McDonalds am 04.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,14 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

McDonald's-Aktie höher: Mehr Umsatz und Gewinn

Ausblick: McDonald's-Aktie mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal