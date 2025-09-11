DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.933 -0,4%Nas22.175 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1739 ±0,0%Öl66,89 +0,9%Gold3.647 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend
Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
McDonalds im Fokus

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von McDonalds

12.09.25 20:24 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von McDonalds

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 306,83 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
261,95 EUR -0,30 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 306,83 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte McDonalds-Aktie bei 306,26 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 307,62 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 156.538 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 326,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 5,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 276,56 USD ab. Abschläge von 9,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für McDonalds-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,17 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 340,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat McDonalds im vergangenen Quartal 6,84 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte McDonalds 6,49 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von McDonalds wird am 23.10.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,35 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in McDonalds von vor 10 Jahren abgeworfen

Vom Buchhändler zu einem der reichsten Menschen der Welt - Eine Kurzbiografie des Amazon-Gründers Jeff Bezos

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 5 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonalds

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonalds

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Alberto Stocco / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu McDonald's Corp.

DatumRatingAnalyst
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
28.07.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
28.07.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.06.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2024McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.10.2023McDonalds Market-PerformBernstein Research
08.09.2022McDonalds Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.07.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.04.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.01.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.10.2015McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonald's Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen