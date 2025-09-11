McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von McDonalds

McDonalds im Fokus

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 306,83 USD.

Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 306,83 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte McDonalds-Aktie bei 306,26 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 307,62 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 156.538 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 326,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 5,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 276,56 USD ab. Abschläge von 9,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für McDonalds-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,17 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 340,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat McDonalds im vergangenen Quartal 6,84 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte McDonalds 6,49 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von McDonalds wird am 23.10.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,35 USD fest.

Redaktion finanzen.net

