McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken McDonalds am Donnerstagabend ins Plus

US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
So bewegt sich McDonalds

13.11.25 20:23 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 308,56 USD.

McDonald's Corp.
264,50 EUR -1,05 EUR -0,40%
Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,5 Prozent auf 308,56 USD. Kurzfristig markierte die McDonalds-Aktie bei 310,07 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 307,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der McDonalds-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 179.203 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 326,32 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,76 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 276,56 USD. Dieser Wert wurde am 17.01.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 10,37 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2024 mit 6,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,17 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 332,00 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 05.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,13 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7,08 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,87 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 12,14 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Trading Idee: McDonalds - Aktie steigt deutlich an, Kursziel 320 Dollar

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

McDonald's-Aktie höher: Mehr Umsatz und Gewinn

Bildquellen: Pola Damonte / Shutterstock.com

06.11.2025McDonalds KaufenDZ BANK
06.11.2025McDonalds Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025McDonalds Sector PerformRBC Capital Markets
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
06.11.2025McDonalds KaufenDZ BANK
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
06.11.2025McDonalds Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025McDonalds Sector PerformRBC Capital Markets
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.07.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.06.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.07.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.04.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.01.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.10.2015McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH

