McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds büßt am Freitagabend ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von McDonalds. Der McDonalds-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 305,23 USD.

Das Papier von McDonalds befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 305,23 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die McDonalds-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 303,33 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 308,45 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 225.285 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 326,32 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 276,56 USD. Dieser Wert wurde am 17.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 10,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2024 mit 6,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,17 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

McDonalds ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte McDonalds ein EPS von 3,13 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 7,08 Mrd. USD gegenüber 6,87 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die McDonalds-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2025 12,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

