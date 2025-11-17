McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds gibt am Montagnachmittag nach
Die Aktie von McDonalds gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 305,18 USD nach.
Die McDonalds-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 305,18 USD abwärts. Der Kurs der McDonalds-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 305,00 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 307,51 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 55.024 Aktien.
Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 326,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 6,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 276,56 USD erreichte der Anteilsschein am 17.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 10,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,17 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 332,00 USD an.
Am 05.11.2025 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,18 USD gegenüber 3,13 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,08 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,87 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die McDonalds-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,12 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.
Analysen zu McDonald's Corp.
Alle: Alle Empfehlungen