DAX23.554 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.794 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.063 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co. Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Kursentwicklung

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds gibt am Montagnachmittag nach

17.11.25 16:08 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds gibt am Montagnachmittag nach

Die Aktie von McDonalds gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 305,18 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
263,00 EUR 0,20 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die McDonalds-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 305,18 USD abwärts. Der Kurs der McDonalds-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 305,00 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 307,51 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 55.024 Aktien.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 326,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 6,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 276,56 USD erreichte der Anteilsschein am 17.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 10,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,17 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 332,00 USD an.

Am 05.11.2025 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,18 USD gegenüber 3,13 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,08 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,87 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die McDonalds-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,12 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

McDonald's-Aktie höher: Mehr Umsatz und Gewinn

In eigener Sache

Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonalds

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonalds

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: paul prescott / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu McDonald's Corp.

DatumRatingAnalyst
06.11.2025McDonalds KaufenDZ BANK
06.11.2025McDonalds Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025McDonalds Sector PerformRBC Capital Markets
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2025McDonalds KaufenDZ BANK
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2025McDonalds Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025McDonalds Sector PerformRBC Capital Markets
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.07.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.06.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.07.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.04.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.01.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.10.2015McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonald's Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen