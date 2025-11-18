DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.439 -1,2%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1578 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.066 +0,5%
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

18.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von McDonalds zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 307,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
263,70 EUR 0,40 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 307,05 USD. In der Spitze legte die McDonalds-Aktie bis auf 308,44 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 306,17 USD. Bisher wurden via New York 58.923 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 326,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 276,56 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 9,93 Prozent sinken.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2024 mit 6,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,17 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 332,00 USD je McDonalds-Aktie an.

Am 05.11.2025 legte McDonalds die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 3,18 USD. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 3,13 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,97 Prozent auf 7,08 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte McDonalds am 04.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 14,34 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

McDonald's-Aktie höher: Mehr Umsatz und Gewinn

Analysen zu McDonald's Corp.

DatumRatingAnalyst
06.11.2025McDonalds KaufenDZ BANK
06.11.2025McDonalds Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025McDonalds Sector PerformRBC Capital Markets
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2025McDonalds KaufenDZ BANK
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2025McDonalds Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025McDonalds Sector PerformRBC Capital Markets
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.07.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.06.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.07.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.04.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.01.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.10.2015McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH

