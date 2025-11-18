McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts
Die Aktie von McDonalds zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 307,05 USD.
Werte in diesem Artikel
Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 307,05 USD. In der Spitze legte die McDonalds-Aktie bis auf 308,44 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 306,17 USD. Bisher wurden via New York 58.923 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 326,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 276,56 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 9,93 Prozent sinken.
Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2024 mit 6,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,17 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 332,00 USD je McDonalds-Aktie an.
Am 05.11.2025 legte McDonalds die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 3,18 USD. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 3,13 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,97 Prozent auf 7,08 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte McDonalds am 04.02.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 14,34 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.
