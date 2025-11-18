DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.547 -0,7%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1584 -0,1%Öl65,01 +1,5%Gold4.075 +0,7%
Fokus auf Aktienkurs

18.11.25 20:23 Uhr

18.11.25 20:23 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend im Aufwind

Die Aktie von McDonalds gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 306,39 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
264,40 EUR 1,10 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,5 Prozent auf 306,39 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die McDonalds-Aktie bei 308,44 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 306,17 USD. Bisher wurden heute 171.692 McDonalds-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 326,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 17.01.2025 auf bis zu 276,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 10,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,17 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 05.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,08 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,87 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von McDonalds wird am 04.02.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 14,34 USD je McDonalds-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

McDonald's-Aktie höher: Mehr Umsatz und Gewinn

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

