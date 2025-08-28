DAX23.957 -0,4%ESt505.366 -0,6%Top 10 Crypto15,36 -3,4%Dow45.440 -0,4%Nas21.462 -1,1%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1700 +0,2%Öl68,10 -0,3%Gold3.435 +0,5%
Notierung im Blick

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds macht am Freitagnachmittag Boden gut

29.08.25 16:10 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds macht am Freitagnachmittag Boden gut

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 312,89 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die McDonalds-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 312,89 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die McDonalds-Aktie sogar auf 313,77 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 312,23 USD. Von der McDonalds-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.395 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 326,32 USD an. Mit einem Zuwachs von 4,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 17.01.2025 auf bis zu 276,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie.

Zuletzt erhielten McDonalds-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,17 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 340,00 USD je McDonalds-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 06.08.2025. In Sachen EPS wurden 3,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte McDonalds 2,80 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,84 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 12,35 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

