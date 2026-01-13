MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine TUI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Profitables TUI-Investment?

Das wäre der Verlust bei einem frühen TUI-Investment gewesen.

TUI-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die TUI-Aktie bei 19,37 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die TUI-Aktie investierten, hätten nun 5,162 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,15 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 47,21 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52,79 Prozent abgenommen.

Am Markt war TUI jüngst 4,70 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net