JENOPTIK-Aktie: Umsatz und Ergebnis bei JENOPTIK im ersten Halbjahr gesunken

13.08.25 08:28 Uhr
JENOPTIK-Aktie: Umsatz und Gewinn bei JENOPTIK sinken - Warnsignal für Anleger?

Der Technologiekonzern JENOPTIK wird nach einem schwachen ersten Halbjahr vorsichtiger für das Gesamtjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
19,00 EUR 0,37 EUR 1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Geschäftsjahr 2025 sei weiterhin von überdurchschnittlich hohen Marktunsicherheiten beeinflusst, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Nach einem schwachen Start dürfte sich die für JENOPTIK relevante Nachfrage vor allem aus der Halbleiterausrüstungsindustrie beleben. Allerdings hätten sich die Risiken hierfür aufgrund der unberechenbaren Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump für das laufende und kommende Jahr insgesamt weiter erhöht.

Für 2025 erwartet der Vorstand nun nur noch die untere Hälfte der bisherigen Prognosespannen bei Umsatz und operativer Marge zu erreichen. JENOPTIK peilt Erlöse auf dem Niveau des Vorjahres (1,12 Mrd Euro) an - dies beinhalte sowohl einen Rückgang als auch einen Anstieg um 5 Prozent. Vom Erlös sollen 18 bis 21 Prozent als operatives Ergebnis (Ebitda) hängen bleiben. Im Vorjahr hatte die Marge 19,9 Prozent betragen.

In den ersten sechs Monaten ging das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um 22,3 Prozent auf 78,8 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge sank von 18,8 auf 15,8 Prozent. Der Umsatz des Thüringer Unternehmens schrumpfte um fast acht Prozent auf gut 498 Millionen Euro.

/mne/stk

JENA (dpa-AFX)

Bildquellen: JENOPTIK, TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
24.07.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
26.06.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
04.06.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
24.07.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
26.06.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
04.06.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
14.05.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
13.05.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
14.05.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
13.05.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.05.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

