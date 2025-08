Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochnachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 50,00 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 50,00 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 50,37 EUR. Bei 49,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 540.254 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 63,24 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,48 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,72 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,50 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,95 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 29.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

