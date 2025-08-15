DAX24.292 -0,3%ESt505.425 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.965 ±0,0%Nas21.610 -0,1%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1674 -0,3%Öl65,58 -0,8%Gold3.337 +0,1%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit Abschlägen

18.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 52,85 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
52,60 EUR -1,03 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 52,85 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 52,70 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,22 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 413.457 Aktien.

Am 28.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 63,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 16,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 15,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,68 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 23.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 5,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Aktien von VW, BMW & Co. steigen: IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären

Viele DAX-Konzerne machen trotz Zollbelastung mehr Gewinn

Mercedes-Benz-Aktie schwächer: BNP offenbar an Leasing-Tochter von Mercedes interessiert

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

