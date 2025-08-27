Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Mittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 54,05 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 54,05 EUR zu. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 54,63 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 363.670 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 63,17 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,87 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (45,60 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 15,63 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,68 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,59 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 5,95 EUR im Jahr 2025 aus.

