Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verbilligt sich am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 53,70 EUR.
Um 09:06 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 53,70 EUR ab. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 53,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,73 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 23.519 Aktien.
Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,17 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 17,64 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,08 Prozent.
Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,65 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,59 EUR.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,98 Prozent zurück. Hier wurden 33,15 Mrd. EUR gegenüber 34,53 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 29.10.2025 vorlegen.
Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,61 EUR je Aktie.
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.02.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.2024
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.2021
|Daimler Hold
|HSBC
|18.02.2021
|Daimler Sell
|Warburg Research
