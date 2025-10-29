Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 57,03 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 57,03 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,95 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,30 EUR. Zuletzt wechselten 4.162.674 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,17 EUR an. Gewinne von 10,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,65 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,59 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 1,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 34,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 5,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

