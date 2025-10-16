Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 52,62 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate seien zwar durch die Bank schwächer als im Vorjahr, schrieb Stephen Reitman am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Operatives Ergebnis und Barmittelzufluss hätten aber die Markterwartungen übertroffen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
54,00 €
|Abst. Kursziel*:
1,85%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
57,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,73%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|11:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|11:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Warburg Research
|09:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:31
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
