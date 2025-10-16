DAX 24.136 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.434 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.977 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1649 +0,0%Öl 65,25 +1,2%Gold 4.010 +1,8%
Top News
Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite!
Viking Therapeutics: Canaccord sieht 194 % Kurspotenzial mit Verweis auf die potenziellen Medikamente gegen Adipositas
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 52,62 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

Bernstein Research

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

09:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
57,13 EUR 2,91 EUR 5,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate seien zwar durch die Bank schwächer als im Vorjahr, schrieb Stephen Reitman am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Operatives Ergebnis und Barmittelzufluss hätten aber die Markterwartungen übertroffen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:56 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
54,00 €		 Abst. Kursziel*:
1,85%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
57,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,73%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

11:21 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
11:11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Warburg Research
09:11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
09:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
08:31 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

finanzen.net Schwieriges Umfeld Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3 Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3
TraderFox Mercedes-Benz: Nettogewinn stürzt um die Hälfte ab - Aktie zieht dennoch an!
dpa-afx ROUNDUP 2/Nach Gewinneinbruch: Warum es bei Mercedes nicht läuft
finanzen.net XETRA-Handel DAX am Mittwochmittag zwischen den Vorzeichen
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fester
finanzen.net Börse Europa in Grün: Börsianer lassen Euro STOXX 50 mittags steigen
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteuert sich am Mittag kräftig
finanzen.net Aktien von Stellantis, NVIDIA, Uber & Foxconn stark: Kooperation bei Robotaxis
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral
MarketWatch Mercedes CEO says carmaker is scurrying for chips after Nexperia nationalization
Financial Times Mercedes-Benz profits slump as revamp costs and US tariffs take toll
Business Times Mercedes beats margin forecasts as premium sales offset job-cut charges
Cnet Crafted in a Mercedes: Dolby, Universal Music Group and Merc Make Unlikely Audio Partnership
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
