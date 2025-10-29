DAX24.284 ±0,0%Est505.722 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,26 -0,3%Gold4.018 +2,0%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Bullen treiben Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag an

29.10.25 09:22 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,7 Prozent auf 57,79 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 5,7 Prozent auf 57,79 EUR. Bei 57,98 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 597.471 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 63,17 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,31 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 21,09 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,65 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,59 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 vor. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,81 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 33,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 34,53 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,61 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tesla-Konkurrent Rivian im Fokus: CEO sieht Autohersteller ohne Software am Scheideweg

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

