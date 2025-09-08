Merck Aktie News: Merck am Mittag mit Einbußen

Blick auf Merck-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Merck. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 110,20 EUR ab.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 110,20 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 109,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 35.931 Merck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 171,95 EUR erreichte der Titel am 13.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,03 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 EUR.

Merck veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

