Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 116,95 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 116,95 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 116,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,10 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.585 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,40 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 179,43 EUR.

Am 06.03.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,15 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Aktien von Novo Nordisk, Merck, QIAGEN & Co. unter Druck - Zölle treffen Sektor hart

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr eingebracht