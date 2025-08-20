DAX24.181 -0,4%ESt505.441 -0,6%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1641 -0,1%Öl67,22 +0,3%Gold3.335 -0,4%
So entwickelt sich Merck

Merck Aktie News: Merck wird am Mittag ausgebremst

21.08.25 12:06 Uhr
Merck Aktie News: Merck wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 110,25 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
110,80 EUR -0,05 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 110,25 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 110,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.872 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 60,54 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 9,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 150,00 EUR an.

Merck gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,40 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 5,26 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck KGaA bekommt EU-Zulassung für Ogsiveo - Aktie tiefer

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

Merck-Analyse: Merck-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Nachrichten zu Merck KGaA

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
