Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck schiebt sich am Montagnachmittag vor

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 101,63 USD.

Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 101,63 USD. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 101,87 USD. Bei 99,12 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 684.032 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 105,06 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,37 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 73,32 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,24 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 30.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,32 USD, nach 1,24 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 17,18 Mrd. USD gegenüber 16,72 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,97 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

