Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Abend fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,7 Prozent auf 101,40 USD zu.

Um 20:07 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 101,40 USD. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 102,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.585.332 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 10.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 105,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 3,61 Prozent zulegen. Bei 73,32 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,69 Prozent.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 3,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,24 USD je Aktie ausschütten.

Merck veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 17,18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,72 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Merck am 03.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,97 USD je Aktie in den Merck-Büchern.

