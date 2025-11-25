DAX23.461 +1,0%Est505.573 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.838 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1562 +0,3%Öl62,03 -2,1%Gold4.139 ±0,0%
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck reagiert am Dienstagnachmittag positiv

25.11.25 16:09 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,2 Prozent auf 103,63 USD.

Im New York-Handel gewannen die Merck-Papiere um 15:53 Uhr 3,2 Prozent. Bei 103,85 USD erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,73 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 439.888 Merck-Aktien.

Bei 105,06 USD erreichte der Titel am 10.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 29,25 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,24 USD.

Merck gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 17,18 Mrd. USD gegenüber 16,72 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,97 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

