Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Merck. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 104,27 USD.

Das Papier von Merck legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,9 Prozent auf 104,27 USD. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 104,95 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,73 USD. Bisher wurden heute 1.167.348 Merck-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 105,06 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Bei 73,32 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 29,68 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,24 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,72 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,18 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Merck rechnen Experten am 04.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,97 USD je Merck-Aktie.

