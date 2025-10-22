DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 -3,9%Nas22.662 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1610 ±0,0%Öl62,63 +1,6%Gold4.078 -1,1%
Aktienkurs aktuell

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochabend schwächer

22.10.25 20:23 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochabend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 726,65 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
627,50 EUR -4,60 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 726,65 USD abwärts. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 724,23 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 733,27 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.195.243 Aktien.

Am 16.08.2025 markierte das Papier bei 796,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 9,57 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 479,89 USD. Mit einem Kursverlust von 33,96 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,88 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 837,83 USD aus.

Am 30.07.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,14 USD, nach 5,16 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,52 Mrd. USD – ein Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 39,07 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 28,27 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
