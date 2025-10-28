Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Dienstagabend fester

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 752,57 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 752,57 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 758,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 753,00 USD. Bisher wurden heute 1.971.528 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 16.08.2025 markierte das Papier bei 796,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,80 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 479,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,88 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 837,83 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,16 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47,52 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,07 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 29.10.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,28 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

