Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Mittwochabend im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 223,14 USD ab.

Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 223,14 USD abwärts. Die Micron Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 216,40 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 227,01 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.490.847 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Bei 260,58 USD erreichte der Titel am 18.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,57 USD. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 262,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,527 USD. Im Vorjahr hatte Micron Technology 0,460 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 132,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Micron Technology am 23.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 0,79 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,32 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.12.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 17,06 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.net

