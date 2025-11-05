DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.586 +1,0%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1489 ±0,0%Öl63,52 -1,3%Gold3.986 +1,4%
DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen in Grün -- Novo Nordisk enttäuscht -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Rivian, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Krypto-Vermögen der Bundesrepublik aufgedeckt: So viele Bitcoins besitzen deutsche Behörden
Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Mittwochabend auf rotes Terrain

05.11.25 20:23 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Mittwochabend auf rotes Terrain

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 508,78 USD ab.

Microsoft Corp.
442,55 EUR -5,65 EUR -1,26%
Um 20:08 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 508,78 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 508,26 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 513,25 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.358.584 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 9,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 344,83 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 47,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,32 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 634,00 USD.

Am 29.10.2025 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 65,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Microsoft am 04.02.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2026 16,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500 bleibt in KI-Hand: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026

IREN-Aktie beflügelt: Microsoft investiert Milliarden in KI-Cloudkapazitäten

04.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Microsoft BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Microsoft KaufenDZ BANK
30.10.2025Microsoft BuyUBS AG
30.10.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
