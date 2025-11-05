Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Mittwochabend auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 508,78 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 508,78 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 508,26 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 513,25 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.358.584 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 9,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 344,83 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 47,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,32 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 634,00 USD.

Am 29.10.2025 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 65,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Microsoft am 04.02.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2026 16,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

