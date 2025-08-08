Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Microsoft zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der Microsoft-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 521,87 USD.

Mit einem Wert von 521,87 USD bewegte sich die Microsoft-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 522,83 USD. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 519,77 USD aus. Bei 522,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 559.495 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2025 markierte das Papier bei 555,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 6,35 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 344,83 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 33,92 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,55 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 606,00 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Am 30.07.2025 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,65 USD, nach 2,95 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 76,44 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,10 Prozent gesteigert.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2026 wird am 28.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2026 15,50 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

