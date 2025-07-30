DAX24.042 -0,2%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,53 +0,8%Dow44.440 +1,1%Nas21.571 +0,9%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1669 +0,5%Öl66,54 -0,3%Gold3.343 -0,1%
So entwickelt sich Microsoft

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

12.08.25 16:09 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 524,23 USD.

Das Papier von Microsoft konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 524,23 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 527,59 USD. Bei 523,76 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 550.453 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD an. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 5,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 344,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 34,22 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,55 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 606,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 30.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 3,65 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,95 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76,44 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 64,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,50 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

