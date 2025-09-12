DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.076 +0,7%Nas22.216 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1846 -0,1%Öl68,27 -0,3%Gold3.686 -0,1%
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag verlustreich

17.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 507,31 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
429,15 EUR -0,40 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Microsoft-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 507,31 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 506,41 USD. Bei 510,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 601.263 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,40 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 344,83 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,32 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,49 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 606,00 USD an.

Am 30.07.2025 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 3,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76,44 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 64,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2026 wird am 28.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 15,53 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com

