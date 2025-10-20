Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Abend fester

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Microsoft. Das Papier von Microsoft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 517,87 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 517,87 USD. Bei 518,70 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 514,34 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.533.748 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 555,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 6,69 Prozent niedriger. Bei 344,83 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,49 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 606,00 USD.

Am 30.07.2025 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,65 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,95 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,10 Prozent auf 76,44 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Microsoft.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 15,54 USD je Aktie belaufen.

