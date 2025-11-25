DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.902 +0,1%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1582 +0,5%Öl62,46 -1,4%Gold4.132 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow deutlich stärker -- DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Alibaba-Aktie leichter: Gewinnrückgang im abgelaufenen Quartal - Umsatz gestiegen Alibaba-Aktie leichter: Gewinnrückgang im abgelaufenen Quartal - Umsatz gestiegen
Rohstoffpreise am Dienstagabend Rohstoffpreise am Dienstagabend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Microsoft im Blick

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Abend an Boden

25.11.25 20:23 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Abend an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Microsoft. Zuletzt ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 477,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
411,20 EUR -2,05 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 477,65 USD zu. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 477,68 USD zu. Bei 474,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.415.827 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 555,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,20 Prozent. Bei 344,83 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 38,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,32 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,56 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 634,00 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Am 29.10.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,72 USD gegenüber 3,30 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 77,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 65,59 Mrd. USD eingefahren.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,09 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Ein ETF reicht nicht? So bauen Anleger ihr Portfolio richtig auf

NVIDIA & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025

Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte der von Ray Dalio gegründete Fonds in Q3 2025

In eigener Sache

Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen