Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Abend an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Microsoft. Zuletzt ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 477,65 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 477,65 USD zu. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 477,68 USD zu. Bei 474,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.415.827 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 555,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,20 Prozent. Bei 344,83 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 38,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,32 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,56 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 634,00 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Am 29.10.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,72 USD gegenüber 3,30 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 77,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 65,59 Mrd. USD eingefahren.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,09 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

