Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 500,18 USD ab.

Die Microsoft-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 500,18 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 500,06 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 502,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 619.760 Microsoft-Aktien.

Am 01.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD an. Gewinne von 10,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 31,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,67 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,32 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 606,00 USD.

Am 30.07.2025 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76,44 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 64,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2026 wird am 28.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

