Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 259,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 259,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 259,40 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.578 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,50 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 24,32 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 300,13 USD.

Am 24.01.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51.728,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52.747,00 USD ausgewiesen.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 9,31 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Größte Dividendenzahler weltweit: Diese Dividendenrenditen werden für 2023 erwartet

Sechsmonatige Pause voraus? Elon Musk und andere Experten fordern genaues Regelwerk für KI-Branche

Lyft-Aktie mit Verlusten: Uber-Rivale Lyft bekommt neuen Chef - Gründerduo zieht sich zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com