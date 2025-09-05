DAX23.740 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,72 -0,5%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1729 +0,1%Öl66,76 +1,7%Gold3.616 +0,8%
MTU Aero Engines im Fokus

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verzeichnet am Mittag Verluste

08.09.25 12:06 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verzeichnet am Mittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 360,80 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 360,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 360,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 364,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.525 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 395,80 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 8,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 249,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 30,82 Prozent sinken.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,84 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 400,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 17,06 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

Redaktion finanzen.net

