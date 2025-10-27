DAX24.272 +0,1%Est505.691 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1635 ±0,0%Öl65,30 -0,6%Gold4.039 -1,0%
Aktienkurs im Fokus

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verbilligt sich am Montagvormittag

27.10.25 09:22 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verbilligt sich am Montagvormittag

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 386,80 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 386,80 EUR ab. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 386,20 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 389,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.964 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 399,50 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 3,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 EUR aus. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 404,60 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte MTU Aero Engines am 25.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 17,40 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

Redaktion finanzen.net

