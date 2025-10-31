DAX24.004 -0,5%Est505.679 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,67 -0,1%Gold4.004 -0,9%
Aktienentwicklung

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Abschlägen

31.10.25 09:22 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 378,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
378,40 EUR -0,30 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 378,60 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 378,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 380,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.144 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 399,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,52 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 406,90 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,58 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
30.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
29.10.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
24.10.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
23.10.2025MTU Aero Engines KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.10.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
29.10.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.10.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
23.10.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
30.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
