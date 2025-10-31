MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 378,60 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 378,60 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 378,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 380,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.144 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 399,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,52 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 406,90 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,58 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Buy von Deutsche Bank AG für MTU Aero Engines-Aktie

UBS AG bescheinigt Neutral für MTU Aero Engines-Aktie

MTU Aero Engines-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral