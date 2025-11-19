Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 530,60 EUR.

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 530,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 530,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 533,20 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.435 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (615,80 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,06 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 468,70 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Abschläge von 11,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2024 mit 20,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 22,18 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 592,50 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 11.11.2025 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 7,02 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 17,86 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,72 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 48,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

