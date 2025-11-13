DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,90 +2,1%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.548 +2,2%Euro1,1587 ±-0,0%Öl62,77 +0,1%Gold4.209 +0,3%
US-Shutdown beendet: DAX nimmt Rekord ins Visier -- Asiens Märkte etwas höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- Siemens setzt auf Digital-Geschäft -- NEL, VW, Deutsche Telekom, Talanx im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX dürfte wieder in Sichtweite zum Rekord kommen
Nachfolger für Rabe

RTL-Aktie: Neuer CEO gefunden

13.11.25 08:09 Uhr
Die RTL Group hat einen Nachfolger für den scheidenden CEO Thomas Rabe gefunden.

Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, wird Clément Schwebig den Posten im Mai 2026 übernehmen und in den Verwaltungsrat einziehen. Er kommt von Warner Bros. Discovery. Der stellvertretende RTL-CEO und COO Elmar Heggen wird seine Posten Ende des Jahres abgeben, allerdings im Verwaltungsrat bleiben. Björn Bauer bleibt CFO.

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Warner Bros. Discovery und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

mehr Analysen